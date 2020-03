The Killers: in arrivo a maggio il nuovo album “Imploding The Mirage”

Il 29 per la precisione

The Killers hanno svelato alcuni interessanti dettagli sul loro nuovo progetto discografico. L'album di inediti si intitolerà "Imploding The Mirage" e uscirà il 27 maggio. In attesa di conoscere la tracklist, la band ha fatto sapere che il disco è stato prodotto insieme a Shawn Everett e Jonathan Rado dei Foxygen ed è stato registrato a Los Angeles, Las Vegas, e Park City, UT.

Di seguito puoi dare un'occhiata alla cover!

Il primo assaggio di "Imploding The Mirage" è il nuovo singolo "Caution", nel quale è presente l'assolo di chitarra della leggenda Lindsey Buckingham. Alza il volume e fai partire il video qui sotto!

Brandon Flowers e compagni saranno in concerto in Italia in estate: il 20 giugno suoneranno a Rock In Roma (Ippodromo delle Capannelle) e il 21 giugno a I-Days (Area Expo - Experience Milano). QUI trovi tutte le informazioni utili sulle date.

ph: ufficio stampa, credito Olivia Bee