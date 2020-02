Il ritorno dei Killers in Italia: saranno in concerto a Milano a luglio

Ecco tutto quello che c'è da sapere sullo show

La lista dei concerti imperdibili in programma quest'anno è destinata ad allungarsi sempre di più. L'ultimo in ordine di tempo è quello che i Killers hanno annunciato all'Ippodromo di Milano. La band statunitense si esibirà domenica 12 luglio per l'unica data italiana del 2020!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Killers (@thekillers) in data: 21 Set 2019 alle ore 7:16 PDT

I biglietti per lo show dei Killers a Milano Summer Festival saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 13 febbraio; mentre su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10:00 di venerdì 14 febbraio.

Oltre ai successi che hanno segnato la loro carriera, Brandon Flowers e compagni presenteranno anche i brani del loro nuovo album "Imploding The Mirage" in uscita in primavera. La band mancava dall'Italia dal 2018, quando si è esibita sul palco di I-Days 2018 all’Area Expo - Experience Milano.

ph: getty images