The 1975: ascolta il nuovo singolo “Frail State of Mind”

Una altro assaggio del nuovo album

È uscito il nuovo singolo dei The 1975 intitolato "Frail State of Mind". Come suggerisce il titolo, la canzone racconta dello stato ansioso che caratterizza la società del giorno d'oggi.

Puoi ascoltarla cliccando play qui sotto.

Il brano è un altro assaggio del nuovo album dei 1975 "Notes On A Conditional Form", in arrivo il 21 febbraio 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The1975 (@the1975) in data: 24 Ott 2019 alle ore 11:02 PDT

Potrai ascoltare dal vivo le canzoni del nuovo progetto discografico e i pezzi che hanno segnato la carriera dei 1975 sabato 28 marzo, quando la band terrà l'unico concerto italiano del 2020 al Fabrique di Milano. Per tutte le informazioni utili sui biglietti non devi fare altro che cliccare qui!

ph: ufficio stampa