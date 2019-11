tha Supreme: da Salmo a Mahmood, tutti i featuring del suo primo album “23 6451”

In uscita il 15 novembre

Oggi, venerdì 8 novembre, è uscito il singolo inedito di tha Supreme intitolato "blun7 a swishland". Per ascoltarlo non devi far altro che cliccare play qui sotto.

La canzone è un anticipo dell'album di debutto "23 6451" - interamente ideato, scritto, prodotto e mixato da tha Supreme - in arrivo il 15 novembre. Nel disco ci sono anche diverse collaborazioni: da Salmo a Mahmood, passando per Fabri Fibra.

Di seguito puoi dare un'occhiata alla tracklist del disco:

01 come fa1

02 2ollipop

03 fuck 3x

04 scuol4

05 5olo

06 6itch remix (feat. Nitro)

07 blun7 a swishland

08 m8nstar

09 oh 9od (feat. Nayt)

10 gua10 (feat. Lazza)

11 parano1a k1d (feat. Fabri Fibra)

12 m12ano (feat. Mara Sattei)

13 occh1 purpl3 (feat. Marracash)

14 no14 (feat. Dani Faiv)

15 ch1 5ei te

16 sw1n6o (feat. Salmo)

17 7rapper ma1

18 8rosk1 (feat. Mahmood)

19 bubb1e 9um

20 pers0na2 (feat. Gemitaiz, Madman)

ph: ufficio stampa Sony Music