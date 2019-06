Tedua: “Elisir” è il titolo del suo nuovo singolo

In arrivo venerdì 7 giugno

Venerdì 7 giugno sarà una giornata ricca di uscite discografiche! Anche Tedua ha scelto questa data per rilasciare la sua nuova canzone "Elisir", in pre-order già da oggi.

Il singolo è un assaggio della nuova fase musicale del rapper. "Elisir", infatti, è il primo inedito pubblicato dopo "Mowgli", secondo album in studio di Tedua certificato disco di platino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bellezza Fatale (@tedua_wildbandana) in data: 9 Ott 2018 alle ore 12:00 PDT

Curioso di sapere come sarà "Elisir"? Per ora possiamo anticiparti che sarà una canzone che si caratterizza per il ritmo dato dalla tastiera nella base musicale. Tra i temi trattati nel testo ci sono l'attaccamento e il senso di appartenenza al mondo della strada, oltre alla felicità effimera che si prova nelle notti trascorse con gli amici di sempre.

Preparati, perché venerdì "Elisir" sarà tua!

ph: ufficio stampa