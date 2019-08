Taylor Swift: il finale del video di “Lover” è il più romantico di sempre

Aww <3

Poche ore prima della pubblicazione del suo nuovo disco, Taylor Swift ha incantato tutti con il video ufficiale della title track.

La clip - diretta da Drew Kirsch - ha come protagonisti Tay Tay e il ballerino del Reputation Tour (e non solo) Christian Owens. I due interpretano una coppia che vive in una coloratissima casa tutte le fasi un'intensa storia d'amore.

I am soooooooo excited to see Christian Owens as @taylorswift13 lead “lover” in the music video!!! I loved him in king of my heart and he was amazing in the video today!!! #loveroutatmidnight @taylornation13 pic.twitter.com/GliWzqQt7g — Courtney Santore (@starlitsinger) August 23, 2019

Il video di "Lover" si apre con la scena di una bambina, di spalle, intenta a guardare una palla di vetro con la neve al cui interno si svolge la storia d'amore tra Tay Tay e Christian. La stessa bimba alla fine del video si rivelerà essere la figlia della coppia. Taylor mamma, seppur per finta, ha fatto emozionare tantissimo i suoi fan.

AWW THE #LOVERMUSICVIDEO OMG THE ENDING THO DAMN MA IT MADE MY HEART SINK AND MELT pic.twitter.com/mNDLCU5Nwo — kendoll™ claims False God (@hissthesnake) August 22, 2019

goodBYE I CANNOT HOLD BACK THE TEARS THIS ENDING IS TOO MUCH MY LIL HEART 😭😭😭😭😭😭😭 #LoverMusicVideo pic.twitter.com/H4O1BRphLJ — 𝓛𝑜𝓋𝑒, Yuki (@yukitheswiftie) August 22, 2019

La canzone è una bellissima lettera d'amore indirizzata al fidanzato della cantante Joe Alwyn: clicca qui per scoprire tutti i riferimenti all'attore britannico presenti nel testo.

Taylor Swift si esibirà agli MTV Video Music Awards di quest'anno insieme a Jonas Brothers, Missy Elliott, Camila Cabello, Shawn Mendes, Lil Nas X, Lizzo, Rosalía, Bad Bunny, J Balvin.

Gli MTV VMA 2019 andranno in onda nella notte tra il 26 e il 27 agosto: sintonizzati su MTV dalla 1:00 per il pre-show. Puoi vedere la replica sottotitolata in italiano martedì 27 agosto alle 21:10 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

ph: getty images

ph: getty images