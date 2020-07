Taylor Swift: nel video di “Cardigan” c’è ci ha visto un parallelismo con “Falling” di Harry Styles

Giudica tu stesso!

Oggi, venerdì 24 luglio, Taylor Swift ci ha blessato non solo con la pubblicazione a sorpresa del nuovo album di inediti "Folklore", ma anche con il music video di "Cardigan".

La clip è stata diretta dalla stessa Tay Tay - che ha curato anche il suo trucco, parrucco e styling - e mostra un viaggio metaforico tra boschi fatati e acque in tempesta, che si conclude con il ritorno nella propria casa, calda, accogliente e familiare. Il video rispecchia il significato della canzone, che parla di un amore arrivato in un momento di difficoltà e buio per la protagonista, ma che con la sua potenza è riuscito a salvarla e riportarla alla felicità.

Tra le scene del video di "Cardigan" che più hanno colpito i fan c'è senza dubbio quella in cui Taylor si trova dispersa in mezzo al mare, aggrappata al suo pianoforte che riuscirà a portarla in salvo. In molti ci hanno visto un parallelismo con il videoclip di "Falling" di Harry Styles.

NOT TO BE LOUD BUT THE CARDIGAN MV HAS PARALLELS WITH FALLING BY HARRY STYLES FVCKING HELP ME #CardiganMusicVideo #Folklore pic.twitter.com/GC8WwIGmta — Hana 🤍 (@MissAmericHANA) July 24, 2020

E tu cosa ne pensi? Puoi rivederlo per intero di seguito.

In molti tra gli Swifties hanno letto in questa scena un significato ben preciso: Taylor persa in mezzo al mare che si salva grazie alla musica sarebbe una metafora dei suoi master degli album passati, ora in mano a Scooter Braun. Un brutto periodo che Tay Tay ha superato grazie alla creazione di "Lover", il suo penultimo disco.

TAYLOR IS LOST AT SEA BUT IT’S THE MUSIC WHICH SAVES HER LIFE. THIS IS PARALLEL TO HER MASTERS SITUATION, SHE SAVED HERSELF BY CREATING LOVER.



ASK ME IF I’M CRYING 😭 #CardiganMusicVideo #Folklore pic.twitter.com/Xm6JDGrfVw — Hana 🤍 (@MissAmericHANA) July 24, 2020

