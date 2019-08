Taylor Swift ha parlato della possibilità di un nuovo tour a sostegno di “Lover”

Ci sarà o non ci sarà?

Taylor Swift ha svelato qualcosa in più riguardo ai suoi progetti futuri nel corso dell'intervista rilasciata al conduttore radiofonico statunitense Ryan Seacrest.

Tra i temi emersi durante la chiacchierata non poteva mancare quello dei live: ci sarà un nuovo tour mondiale a sostegno di "Lover", il suo ultimo album uscito il 23 agosto?

I piani non sono ancora stati definiti.

"Mi sono letteralmente appena tolta la calzamaglia e gli stivali dell'ultimo tour. Non riesco davvero a pensare che la mia vita sia solo album tour, album tour, album tour, album tour...", racconta Taylor, che poi riaccende la speranza dicendo che:

"Sto aspettando di capire cosa voglio fare con questo tour. Non voglio sentire il dovere di fare la stessa cosa ogni volta. Sicuramente voglio suonare questo album per tante persone. Sicuramente voglio dare ai fan un'opportunità e darmi l'opportunità di godermi certe vibrazioni positive con loro, ma la verità è che davvero non so esattamente cosa succederà."

Ancora un po' di pazienza e i piani di Taylor saranno svelati, ne siamo certi! Nell'attesa puoi rivederla dal vivo agli MTV VMA 2019 facendo partire il video qui sotto.

ph: ufficio stampa