Taylor Swift in tour in Europa nel 2020: al momento niente Italia, ma c’è ancora speranza

Finger crossed!

Sorpresa! Taylor Swift ha annunciato il tour che la porterà sui palchi di mezzo mondo nell'estate 2020. La pop star passerà anche dall'Europa a partire dal 20 giugno, dove rimarrà fino a luglio per poi spostarsi in Brasile e negli Stati Uniti.

Al momento, purtroppo, non sono previsti concerti in Italia, ma la speranza è ancora viva! Sotto il cartellone del nuovo tour, compare una scritta che lascia presagire l'arrivo di novità: "Altre date in UK, internazionali e nei festival saranno annunciate molto presto." Teniamo tutti le dita incrociate!

Inoltre, se dai un'occhiata al calendario concerti, il margine di aggiunta di nuovi appuntamenti è fattibile.

20 giugno – Werchter Boutique (Werchter, Belgio)

24 giugno – The Waldbühne (Berlino, Germania)

26 giugno – Oslo Sommertid (Oslo, Norvegia)

1 luglio – Roskilde Festival (Roskilde, Danimarca)

3 luglio – Open’er Festival (Gdynia, Polonia)

5 luglio – Festival de Nîmes (Nîmes, Francia)

9 luglio – NOS Alive (Oeiras, Portogallo)

18 luglio – Allianz Parque (Sao Paulo, Brasile)

25 luglio – Lover Fest West (Los Angeles, U.S.)

26 luglio – Lover Fest West (Los Angeles, U.S.)

31 luglio – Lover Fest East (Foxborough, U.S.)

1 agosto – Lover Fest East (Foxborough, U.S)

Senza contare che Tay Tay, nell'annuncio via Twitter del Tour 2020, ha scritto: "Voglio andare in posti dove non sono mai stata". L'Italia è proprio uno di questi, dato che non ha mai suonato qui!

Il tour 2020 di Taylor Swift è a sostegno di "Lover", ultimo album in studio uscito il 30 agosto. Nell'attesa di sapere se saranno aggiunte date in Italia, puoi rivederla dal vivo agli MTV VMA 2019 facendo partire il video qui sotto.

ph: getty images