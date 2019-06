Taylor Swift sta per fare un grande annuncio su Instagram e i fan sono convinti c’entri anche Katy Perry

Lo scopriremo tra pochissimo

Taylor Swift sì che sa come tenere sulle spine il suo pubblico!

La cantante ha postato su tutti i suoi social un breve video, nel quale consiglia ai fan di stare in guardia, perché giovedì 13 giugno alle 23.00 (ora italiana) terrà un Instagram Live nel quale parlerà di interessanti novità.

Going live tomorrow on Instagram at 5pm ET 😁 pic.twitter.com/l4tnhj84tG — Taylor Swift (@taylorswift13) 12 giugno 2019

Come si legge nei commenti al post, sono in molti a pensare che in questo grande annuncio c'entri anche Katy Perry.

THE KATY COLLAB IS COMING pic.twitter.com/BtUqlWB7Ub — alex 🧚🏼‍♀️ (@IoveuIikeme) 12 giugno 2019

Katy’s collab 🖤 world is going to break in 2 — Juank Triana ★ (@JuankTriana2) 12 giugno 2019

KATY PERRY COLLAB IS COMING pic.twitter.com/UKy1nGthXl — Bradley Berdecia (@thejitterbug759) 12 giugno 2019

Pochi giorni fa, Katy aveva pubblicato una foto di un piatto pieno di biscotti, sul quale campeggiava la scritta "Peace at Last". Nel post aveva taggato Tay Tay, la quale aveva commentato con 13 cuori, come il suo numero fortunato. I fan hanno subito sospettato che sotto questo gesto si celasse qualcosa di più rispetto a un nuovo segno di ritrovata pace e armonia tra le due artiste.

Embed from Getty Images

L'ipotesi di una collaborazione tra Taylor Swift e Katy Perry si è fatta sempre più insistente dopo che la cantante di "Roar" è stata avvistata nello studio del produttore discografico Max Martin, con cui Tay Tay ha lavorato diverse volte.

.@KatyPerry was spotted in Max Martin's studio last night, after she interacted with @TaylorSwift13, who works with Max often! 😲😍



Katy was also in Taylor's kitchen yesterday.



Is a collab really happening? 👀🌹 pic.twitter.com/DlYWGHQVH8 — Music News Facts (@musicnewsfact) 12 giugno 2019

Sembra proprio che Taylor si sia lasciata alle spalle le incomprensioni e i litigi con la fine dell'era di "Reputation". Da aprile ne ha iniziata ufficialmente una nuova con l'uscita del singolo inedito "ME!", realizzato con Brendon Urie dei Panic! at the Disco.

ph: getty images