Taylor Swift spiega il significato di “Folklore”, il nuovo album pubblicato a sorpresa

Come sa stupire i fan Taylor Swift nessuno mai! Giovedì 23 luglio la cantautrice ha annunciato a sorpresa l'uscita di un nuovo album in studio - l'ottavo della sua carriera - prevista per il giorno successivo, venerdì 24 luglio.

Il progetto si intitola "Folklore" ed è formato da 16 tracce (nella versione deluxe c'è anche la la bonus track "the lakes") a cui hanno collaborato Aaron Dessner dei The National, Bon Iver, William Bowery e Jack Antonoff.

"Quasi tutti i progetti che avevo in programma per quest’estate non potranno essere realizzati, ma c’è qualcosa che non avevo pianificato e che invece ho portato a termine - racconta Tay Tay nell'annunciare "Folklore" - Si tratta del mio ottavo album in studio, folklore. Dentro vi ho riversato tutti i miei capricci, sogni, paure e riflessioni. Prima di quest’anno probabilmente mi sarei fermata a riflettere su quando sarebbe stato il momento perfetto per pubblicare queste canzoni, ma i tempi in cui viviamo continuano a ricordarmi che nulla è certo. Il mio istinto mi dice che se fai qualcosa che ami, dovresti semplicemente mostrarlo al mondo. Questo è il lato dell’incertezza che più mi piace".

La cantante ha approfondito il significato del nuovo disco nel post che trovi qui sotto:

In isolation my imagination has run wild and this album is the result. I’ve told these stories to the best of my ability with all the love, wonder, and whimsy they deserve. Now it’s up to you to pass them down. folklore is out now: https://t.co/xdcEDfithq



📷: Beth Garrabrant pic.twitter.com/vSDo9Se0fp