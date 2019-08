Taylor Swift: ascolta il remix di “You Need To Calm Down” realizzato dai Clean Bandit

Pump up the volume!

Taylor Swift ha rilasciato il remix ufficiale del suo già iconico brano "You Need To Calm Down" . La nuova versione è stata realizzata dai Clean Bandit, che di riarrangiamenti se ne intendono.

Di seguito puoi ascoltare sia il remix che la original version.

"You Need To Calm Down" fa parte delle 18 canzoni che formano "Lover", nuovo album di Taylor in uscita il 23 agosto (clicca qui per leggere la tracklist). La title track del disco è una bellissima lettera d'amore per il fidanzato di Tay Tay, l'attore inglese Joe Alwyn. Cliccando qui puoi leggere tutti i riferimenti alla loro storia presenti nel testo.

Taylor Swift è tra i super performer degli MTV VMA 2019 !

Oltre a lei, si esibiranno Jonas Brothers, Missy Elliott, Camila Cabello, Shawn Mendes, Lil Nas X, Lizzo, Rosalía, Bad Bunny, J Balvin.

Gli MTV VMA 2019 si terranno nella notte tra il 26 agosto e il 27 agosto per la prima volta in New Jersey, condotti dal simpaticissimo Sebastian Maniscalco. Don't miss it!

ph: getty images