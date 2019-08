Taylor Swift ha spiegato perché “Lover” è un album così importante per lei

Il settimo della sua carriera

L'attesa è finita: da oggi, venerdì 23 agosto, puoi ascoltare come se non ci fosse un domani il nuovo album di Taylor Swift "Lover".

Per la cantante questo progetto discografico - il settimo della sua carriera - è molto importante. Il perché lo ha spiegato lei stessa in un post pubblicato su Instagram.

"Questo disco è una celebrazione dell'amore in tutta la sua complessità, intimità e caos" scrive Tay Tay, "È il mio primo disco di proprietà e non posso essere più orgogliosa di così."

Con l'espressione "di proprietà" la pop star fa riferimento ai diritti e ai master originali. Per i suoi precedenti lavori non è stato sempre stato così, come dimostra la faida ancora in corso tra Taylor e Scooter Braun. In questi giorni la cantante ha fatto sapere di aver intenzione di ri-registrare i suoi vecchi dischi, dei quali attualmente detiene i diritti il famoso manager dopo aver acquisito la Big Machine Label Group, un tempo etichetta discografica di Taylor.

"Lover" è anche il titolo del nuovo singolo di Taylor Swift, il cui video è uno dei più romantici di sempre, con un finale che ti commuoverà.

Taylor Swift si esibirà agli MTV Video Music Awards di quest'anno insieme a Jonas Brothers, Missy Elliott, Camila Cabello, Shawn Mendes, Lil Nas X, Lizzo, Rosalía, Bad Bunny, J Balvin.

Gli MTV VMA 2019 andranno in onda nella notte tra il 26 e il 27 agosto: sintonizzati su MTV dalla 1:00 per il pre-show. Puoi vedere la replica sottotitolata in italiano martedì 27 agosto alle 21:10 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

