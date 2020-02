Taylor Swift: ascolta il brano inedito “Only The Young”, uscito insieme a Miss Americana

Una canzone dedicata ai giovani

In occasione dell'uscita del documentario Miss Americana, Taylor Swift ha pubblicato una nuova canzone intitolata "Only The Young". Si tratta di uno dei brani più politicamente impegnati della sua carriera: Tay Tay lo ha scritto dopo le elezioni statunitensi di metà mandato. Come suggerisce il titolo, "Only The Young" non punta solo il dito contro i politici americani, ma vuole anche spronare i giovani a crearsi una loro opinione e a combattere per le loro idee.

Nel documentario Miss Americana, Taylor Swift racconta senza filtri cosa è successo nella sua vita e nella sua carriera nel periodo che va da "Reputation" a "Lover", con tutti gli alti e bassi che ha dovuto affrontare. Di seguito puoi vedere il trailer:

ph: getty images