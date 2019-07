Taylor Swift ha scritto un bellissimo messaggio per Ed Sheeran in occasione dell’uscita dell’album “No.6 Collaborations Project”

Aww <3

Taylor Swift non manca mai di supportare i suoi amici e colleghi più cari.

La cantante ha scritto via Instagram Stories un dolcissimo messaggio per Ed Sheeran, in occasione dell'uscita del nuovo album di featuring "No.6 Collaborations Project", disponibile dal 12 luglio.

"Ehy Ed, mentre ti stai preparando per rilasciare questo nuovo album pieno di canzoni pazzesche e classici. Sappi che sono molto orgogliosa di averti come amico e ti auguro la miglior settimana di rilascio", ha scritto Tay Tay postando una foto di lei intenta a truccare il collega. Ma la tenerezza?

@taylorswift13 has already sent her best wishes to Ed on instagram 🖤 pic.twitter.com/5OVoL0Cp4c — EdSheeranPhilippines (@EdSheeranPH) 12 luglio 2019

Tra le collaborazioni presenti nel nuovo progetto di Ed Sheeran c'è anche la hit "I Don't Care", realizzata insieme a Justin Bieber, quest'ultimo intervenuto a difesa di Scooter Braun nella recente faida scoppiata proprio con Taylor Swift (vai qui per il riassunto del dramma).

In occasione di questo scontro, alcuni avevano puntato il dito contro Ed per non aver difeso pubblicamente l'amica. Il cantante di "Shape Of You" ha fatto successivamente chiarezza sulla questione e gli auguri di Tay Tay sono l'ennesima dimostrazione che il legame e l'affetto tra i due sono immutati.

ph: getty images