Taylor Swift: i fan sono convinti che la canzone “Lover” sia una bellissima lettera d’amore per Joe Alwyn

Il testo parla chiaro

Il 16 agosto Taylor Swift ha blessato tutti pubblicando a sorpresa "Lover", canzone che dà il titolo al suo nuovo attesissimo album in arrivo il 23 agosto (clicca qui per leggere la tracklist).

I fan hanno accolto nel migliore dei modi il brano, definendolo uno dei più belli di tutta la carriera di Tay Tay.

non è ancora uscito l’album intero, ma dopo aver sentito lover questo è già il mio mood #LoverOutNow pic.twitter.com/1g11LGX5Dw — ً (@haroldsprjncess) August 16, 2019

Everyone: Love is dead because Miley & Liam broke up



Taylor Swift: hold my beer#LoverOutNow pic.twitter.com/4b2u04IRR9 — Lindy (@1989deluxealbum) August 16, 2019

the old Taylor didn’t die, she just grew up 🥺 #LoverOutNow pic.twitter.com/vp7KaeYZ5o — 𝐚𝐧𝐧𝐢𝐞 🏹 (@springtay_) August 16, 2019

Dopo un'attenta analisi del testo, la Taylor Nation è assolutamente convinta di una cosa: "Lover" è una splendida lettera d'amore per Joe Alwyn, legato alla cantante già da diverso tempo. Da tre anni per la precisione, come dice il verso della canzone "I've loved you three summers honey and I want them all", che tradotto suona tipo "Ti ho amato per tre estati tesoro e ora le voglio tutte". Quest'ultima parte ha scatenato le fantasie del fandom, che ha letto tra le righe un probabile fidanzamento ufficiale tra Taylor e Joe.

I riferimenti espliciti all'attore ci sono anche nel lyric video di "Lover", dove a un certo punto appare un cuore con la bandiera britannica. Joe, infatti, è nato a Londra il 21 febbraio 1991.

Guys I found the British Flag OMG.

I am so Happy for her 💕💕💕 #LoverOutNow #Lover pic.twitter.com/veBpykO4gU — taylorswiftrealfan (@nourhan2018) August 16, 2019

Inoltre, nel testo di "Lover", Taylor canta più volte la frase "This is our place", lasciando intendere che la coppia stia vivendo insieme nella stessa casa ("We could leave the Christmas lights up ‘til January This is our place, we make the rule", e ancora "We could let our friends crash in the living room This is our place, we make the call").

Dopo aver letto questa dedica così bella, non vediamo l'ora di goderci il video ufficiale della canzone. Come non stiamo più nella pelle di ammirare Taylor esibirsi agli MTV VMA 2019 !

Oltre a lei, agli MTV Video Music Awards di quest'anno si esibiranno Jonas Brothers, Missy Elliott, Camila Cabello, Shawn Mendes, Lil Nas X, Lizzo, Rosalía, Bad Bunny, J Balvin.

Gli MTV VMA 2019 si terranno nella notte tra il 26 agosto e il 27 agosto per la prima volta in New Jersey, condotti dal simpaticissimo Sebastian Maniscalco. Don't miss it!

ph: getty images