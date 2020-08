Taylor Swift: sembra che nel testo di “Peace” ci sia nascosta una frecciatina a Kanye West

Leggi tu stesso!

Venerdì 24 luglio Taylor Swift ha pubblicato il suo nuovo album di inediti intitolato "Folklore", la cui uscita era stata annunciata solo il giorno prima.

Tra le 16 canzoni che formano il progetto - al quale hanno collaborato nomi del calibro di Aaron Dessner dei The National, Bon Iver, William Bowery e Jack Antonoff - c'è anche "Peace", la quale sembra contenere un riferimento nascosto all'acerrimo nemico di TayTay: Kanye West.

Nel testo del brano compare la frase "But there’s robbers to the east, clowns to the West", che in italiano suona come "Ci sono ladri a est e clown a Ovest". A differenza di east, West è scritto con l'iniziale maiuscola, proprio come il nome del rapper. Un caso? I fan non credono proprio!

In peace Taylor Swift capitalized West and not east and no one can convince me that she isn’t calling Kanye a clown. Thank u for coming to my ted talk #Folkore pic.twitter.com/My9jkyjImm — Jayne (@jaynehamlyn) July 24, 2020

Tra gli easter egg presenti in "Folklore" c'è n'è uno che riguarda anche una celebre coppia di amici di Taylor Swift: Blake Lively e Ryan Reynolds. La cantante ha svelato al mondo intero il nome della loro terza figlia, Betty, intitolando così una delle canzoni presenti nell'album. Clicca qui per saperne di più!

