Taylor Swift è innamorata della nuova canzone di Adam Lambert

Taylor Swift ha fatto i migliori complimenti che un artista possa ricevere ad Adam Lambert.

Tay Tay ha ascoltato il nuovo singolo del collega "New Eyes" - uscito pochi giorni fa - e ha dichiarato quanto lo adora via Instagram Stories.

"La nuova canzone di Adam Lambert è vita! - ha scritto Taylor - Adoro quando gli artisti sfidano se stessi per raggiungere nuovi livelli di creatività. Fate swipe up per benedire le vostre orecchie."

What Taylor Swift wrote about Adam Lambert’s song “New Eyes” on her insta story. pic.twitter.com/BwHM9ijLRi — Sandy (@heretohearyou) 16 maggio 2019

Ottimo lavoro Adam, non è da tutti avere una recensione simile da parte di Taylor!

Se anche tu vuoi seguire il consiglio di Taylor Swift clicca play qui sotto, così puoi vedere anche il videoclip che accompagna "New Eyes".

Per Adam Labert è un gran periodo, non solo dal punto di vista professionale. Il cantate, infatti, dopo 5 anni non è più single: si è fidanzato con il modello 21enne Javi Costa Polo.

ph: getty images