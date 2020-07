Taylor Swift: le opinioni dei fan sul nuovo disco “Folklore”

Il New Music Friday più inaspettato di oggi, venerdì 24 luglio, è senza dubbio il nuovo album di Taylor Swift intitolato "Folklore". Il disco è stato annunciato a sorpresa solo qualche ora prima del rilascio (puoi leggere il significato del progetto QUI).

Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift) in data: 23 Lug 2020 alle ore 9:12 PDT

I fan di Tay Tay hanno accolto nel migliore dei modi questa sorpresa, mandando l'hashtag #Folklore in cima alle tendenze di Twitter. Proprio via social hanno espresso le loro opinioni sull'album: di seguito trovi una carrellata di recensioni!

è difficile descrivere il nuovo album di taylor a parole, ma una cosa è certa: fin dal primo ascolto ho sentito come se fossi finalmente a casa...una casa fragile, ma stabile allo stesso tempo. una in cui finalmente ho visto il riflesso di me stessa. #Folklore pic.twitter.com/v2PQd3iddD

— @Lottie♡ #blm (@arishighnote) July 24, 2020