Taylor Swift e sua mamma sono scoppiate a piangere quando hanno ascoltato le canzoni del nuovo album di Selena Gomez

La profonda amicizia che lega Taylor Swift e Selena Gomez è qualcosa di unico e le due artiste lo confermano ogni volta che possono.

In questo momento Sel è impegnata nel tour promozionale di "Rare", il suo nuovo attesissimo album in uscita il 10 gennaio. Durante un'intervista rilasciata a KISS FM UK, la cantante ha raccontato di quando ha mostrato per le prima volta a Tay Tay e a sua madre Andrea i video di "Lose You to Love Me" e "Look at Her Now" - singoli apripista del suo progetto discografico - e di come siano riusciti a farle scoppiare in lacrime.

"Mi viene da piangere ogni volta che ci penso", ha esordito Selena, "Perché non era solo una questione di quanto fossero belle le canzoni, era perché entrambe mi avevano accompagnato in quel viaggio, profondamente. Loro due piangevano per quanto erano orgogliose di me che stavo entrando in una nuova era della mia vita, senza più cose orribili, abusi, caos emotivo. Mi sentivo come se stessi facendo un grosso sospiro di sollievo. Vedere lei e sua mamma così è stato molto dolce. Sono come una sorella maggiore e una zia per me." Ma la tenerezza di questo racconto?

"Lose You to Love Me" e "Look at Her Now" parlano rispettivamente della fine devastante di una storia d'amore tossica (in molti hanno pensato a quella di Sel con Justin Bieber, anche se il suo nome non compare da nessuna parte) della conseguente rinascita e voglia di innamorarsi ancora.

Il mese scorso Selena Gomez ha mostrato pubblicamente tutto il suo sostegno a Taylor Swift nella battaglia per la sua musica scrivendo una toccante lettera che puoi leggere qui.

