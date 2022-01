Taylor Swift è stata nominata ambasciatrice del Record Store Day 2022

"I negozi di dischi sono sempre stati sacri per me"

Un amore pienamente corrisposto. Taylor Swift ama i negozi di dischi e i negozi di dischi amano lei. Ci sembra quindi una scelta più che azzeccata quella di nominarla come ambasciatrice del Record Story Day 2022.

Il Record Story Day è una giornata che si tiene annualmente per celebrare, a livello internazionale, i negozi musicali indipendenti di tutto il mondo. Un giorno speciale per tutti gli appassionati di musica, cui numerosi artisti partecipano con eventi speciali, o con la pubblicazione di vinili e CD in edizione limitata.

Quest'anno la scelta di ambassador del Record Store Day, che verrà celebrata sabato 23 aprile 2022, è ricaduta su Taylor Swift. I suoi album non solo infrangono record di streaming su Spotify, ma sono anche tra i più venduti fisicamente come copie in vinile e CD.

Taylor, che ha sempre supportato i negozi di dischi e in passato ha partecipato alla giornata con varie pubblicazioni, ha commentato con entusiasmo questa investitura ufficiale: “Ne sono molto orgogliosa. I luoghi in cui andiamo a curiosare, esplorare e scoprire musica nuova e vecchia sono sempre stati sacri per me. I negozi di dischi sono così importanti, perché aiutano a perpetuare e a promuovere l’amore per la musica come passione”.

Carrie Colliton, la co-fondatrice del Record Store Day, ha motivato la scelta spiegando: “Il ruolo di RSD Ambassador è, ovviamente, qualcosa che prendiamo sul serio, nel senso che ci aiuta a fare il nostro lavoro per supportare al massimo questi luoghi speciali. Riguardo alle persone che invitiamo a 'indossare la fascia', siamo piuttosto esigenti e vogliamo sempre assicurarci che amino davvero i negozi di dischi e siano creativi sui modi per celebrarli. Ma soprattutto è un titolo con cui vogliamo che le persone si divertano, e sappiamo che la nostra ambasciatrice ama divertirsi, ama la musica e ama i negozi di dischi. Per il quindicesimo Record Store Day e con il nostro primo Global Ambassador stiamo collaborando con una donna che fa esattamente tutto questo, ed è una delle più grandi artiste del pianeta”.

La pagina Instagram del Record Story Day anticipa inoltre che Taylor Swift parteciperà alla giornata anche con una pubblicazione speciale. E noi non vediamo l'ora di scoprire di cosa si tratterà.

