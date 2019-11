Taylor Swift e Shawn Mendes insieme nel remix di “Lover”

Occhi a cuore mode on

Il duetto dei sogni è finalmente diventato realtà: Taylor Swift e Shawn Mendes hanno unito le voci in una canzone che, siamo certi, ti farà venire gli occhi a cuore.

Si tratta del remix di "Lover", title track dell'ultimo album della cantautrice uscito ad agosto. Questa nuova versione è disponibile da oggi, mercoledì 13 novembre. Clicca play qui sotto e preparati ad esclamare "aww"!

Come ha spiegato Tay Tay in un post su Instagram, Shawn non ha solo cantato insieme a lei, ma ha anche riscritto parte della canzone, dando vita a una nuova lettera d'amore.

Taylor Swift e Shawn Mendes sono da tempo legati da un forte legame di amicizia. Più volte hanno detto a vicenda delle splendide parole, come quando la star canadese ha rivelato il più importante consiglio datogli dalla collega.

Ora siamo curiosi di sapere cosa ne pensa Camila Cabello - che oltre a essere la fidanzata di Shawn è amica di Taylor - del remix di "Lover". Recentemente i Shawmila sono stati vista baciarsi e abbracciarsi durante una partita di basket a Los Angeles. Aww, l'amore!

ph: getty images