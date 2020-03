Taylor Swift e Selena Gomez: il video di “The Man” è l’ennesima prova di quanto siano sulla stessa lunghezza d’onda

Ecco perché

Giovedì 27 febbraio Taylor Swift ha lasciato tutti senza parole con il video ufficiale di "The Man". Oltre a essere la regista, la cantante è anche l'irriconoscibile protagonista: grazie a ore di trucco e al suo talento nella recitazione, Tay Tay si è trasformata nel peggiore degli uomini possibili, con tanto di chiari riferimenti alla faida con Scooter Braun.

Clicca play qui sotto e goditi lo spettacolo!

Dopo aver visto il video di "The Man", molti fan hanno notato un paragone con un altro iconico video realizzato da una persona molto cara a Taylor: Selena Gomez. Anche Sel in passato ha indossato i panni di un uomo in una clip musicale. Stiamo parlando di "Bad Liar", nel quale la cantante interpretava magistralmente tutti i personaggi, compreso l'uomo accusato di essere il "pessimo bugiardo".

Sel e Tay, quando si dice essere sulla stessa lunghezza d'onda!

TAYLOR SWIFT AND SELENA GOMEZ EVERYONE pic.twitter.com/gRKkiUy3zM — rawnak (@badliarzaylor) February 27, 2020

Di seguito puoi rivedere il videoclip di "Bad Liar" e ammirare le doti recitative di Selena Gomez.

ph: getty images