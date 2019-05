Taylor Swift e Selena Gomez: ecco perché c’è chi è convinto dell’arrivo di una collaborazione

Sarebbe grandioso

Se c'è una cosa che i fan hanno imparato in questi anni è che Taylor Swift non lascia nulla al caso. Anche i dettagli più impercettibili spesso vengono interpretati come dei veri e propri indizi sui prossimi progetti della cantante.

Un esempio recente è la cover di Tay Tay realizzata per l'ultimo numero di Entertainment Weekly, dove indossa un giubbino di jeans con una serie di spille molto speciali. Ciascuna di esse rappresenta una passione o delle persone che stanno molto a cuore a Taylor.

Non poteva mancare quella dedicata a Selena Gomez. Proprio questa spilla ha scatenato una serie di teorie molto interessanti su una presunta collaborazione tra le due cantanti e amiche, contenuta nel nuovo disco di Taylor.

La spilletta indossata da Tay Tay raffigura una foto di Sel di qualche tempo fa, scattata nel giorno in cui la cantante aveva risposto alla domanda su un futuro featuring con Taylor con le parole "Voglio dire, tutte le volte in qualsiasi posto."

“easter eggs can be left on clothing...“– Taylor Swift



GUYS THIS IS A HINT!!! AND SELENA‘S NAME IS IN THE SAME SPOT!!!WE‘RE GETTING A TAYLENA COLLAB!!!. MARK MY WORDS!!!!!#TS7 pic.twitter.com/Te3EtZsCFA — 𝐝𝐢𝐥𝐚𝐫𝐚 (@BackToTaylena) 9 maggio 2019

🔎 | Taylor wears a pin of Selena Gomez on her jacket on the cover of @EW - the photo is from the same day that Selena was asked whether a collab between her and Taylor was in the works - “I mean... any time, any place.” pic.twitter.com/y2M6POUFQW — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) 9 maggio 2019

Oltre a Taylor, anche Selena è impegnata nella realizzazione del suo nuovo album, come testimonia uno degli ultimi scatti postati su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram studio diva Un post condiviso da Selena Gomez (@selenagomez) in data: Mag 8, 2019 at 5:21 PDT

Tay Tay ha recentemente pubblicato il primo estratto dal suo prossimo disco. Si tratta del singolo "ME!", realizzato insieme a Brendon Urie dei Panic! at the Disco, che puoi riascoltare qui sotto.

ph: getty images