Taylor Swift e Katy Perry INSIEME in versione patatine fritte e hamburger nel video di “You Need To Calm Down”

E-P-I-C-O

Ci spiace Taylor, ma dopo aver visto il video ufficiale del nuovo singolo "You Need to Calm Down" non riusciamo proprio a darci una calmata!

Trovare le parole per descrivere al meglio clip - diretta da Drew Kirsch e dalla stessa pop star - è praticamente impossibile: 3.30 minuti nei quali si celebra l'amore e la libertà di innamorarsi di chi si vuole, un vero e proprio inno contro ogni forma di discriminazione e omofobia.

Le star che hanno preso parte al video di sono tantissime: da Ellen Degeneres a Rupaul, fino a Ryan Reynolds. Menzione d'onore la merita una special guest d'eccezione: Katy Perry in versione hamburger che si riunisce in un abbraccio amichevole con Taylor Swift vestita da patatine fritte.

Visualizza questo post su Instagram A happy meal 🍔 🍟 💗 Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift) in data: 17 Giu 2019 alle ore 5:42 PDT

Stiamo volando!

I fan più attenti avevano già intuito che qualcosa di epico stesse bollendo in pentola quando, qualche giorno fa, Katy aveva pubblicato la foto di un piatto di biscotti con scritto ai bordi "Pace finalmente". Nella didascalia, aveva taggato Taylor Swift, che a sua volta aveva commentato con 13 emoji di cuori.

Dopo anni di frecciatine, la faida tra le due star della musica è definitivamente conclusa: che una nuova era abbia inizio!

Di seguito trovi un video recap con tutte le fasi de legame tra Taylor e Katy.

ph: getty images