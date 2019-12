L’abbraccio tra Taylor Swift e Billie Eilish è tutto ciò di cui abbiamo bisogno

Musicalmente parlando e non solo

Grandi protagoniste dell'evento Billboard Women In Music sono state Taylor Swift e Billie Eilish. Le due artiste sono state rispettivamente insignite dei prestigiosi riconoscimenti "Donna del decennio" e "Donna dell'anno".

Alla cerimonia di premiazione andata in scena giovedì 12 dicembre, Tay Tay e Billie hanno avuto modo di incontrarsi di persona, posare insieme per alcune foto e scambiarsi un dolcissimo abbraccio.

Quando è salita sul palco per celebrare il riconoscimento ottenuto, Taylor ha tenuto un potentissimo discorso in cui è tornata a parlare della battaglia per i diritti della sua musica e a chiedere la fine del "tossico privilegio maschile". La cantante ha dedicato il riconoscimento, nominando altre colleghe artiste che ha definito tra le sue preferite: Lizzo, Halsey, Camila Cabello, Hayley Kiyoko, Rosalía, Meghan Thee Stallion e naturalmente Billie Eilish. Per leggere la traduzione dello speech clicca qui.

Oggi, venerdì 13 dicembre, Taylor Swift ha compiuto 30 anni! Un grande traguardo che noi di MTV abbiamo voluto celebrare con un video che puoi vedere QUI.

ph: getty images