Taylor Swift: guarda il behind the scene del video di “You Need To Calm Down”

Iconic

Hai dovuto aspettare un po', ma ora puoi finalmente vedere il dietro le quinte dell'ormai iconico video di "You Need To Calm Down" di Taylor Swift.

La cantante ha pubblicato via YouTube il behind the scene intitolato Morning Routine, nel quale la si vede prepararsi a girare le prime scene del video, quelle dove è in roulotte e in piscina.

Per vederlo non devi far altro che cliccare play qui sotto.

"You Need To Calm Down" fa parte del nuovo album di inediti di Taylor Swift "Lover", atteso sul mercato il prossimo 23 agosto.

Recentemente la pop star è stata al centro di uno scontro con Scooter Braun - manager di Justin Bieber, Ariana Grande e Demi Lovato - che ha visto intervenire e prendere posizione tantissimi celebrità, come Halsey, Cara Delevingne e Camila Cabello. Cliccando qui trovi il riassunto completo della faida.

ph: getty images