Taylor Swift sta per svelare grandi novità e i fan sono convinti c’entri anche una collaborazione

Come era accaduto con l'annuncio dell'album "Lover" e del singolo "You Need To Calm Down", Taylor Swift ha allertato i fan di tenersi liberi per un nuovo Instagram Live.

Segnati l'appuntamento: martedì 23 luglio alle 23.00 ora italiana.

Come ha scritto lei stessa, Tay Tay ha diverse cose che non vede l'ora di dire, inclusi alcuni indizi contenuti nel già iconico videoclip di YNTCD.

I’m going live on Instagram tomorrow, July 23 at 5pm ET! I have some stuff I’m reeeeeally excited to tell you about, including some info on this Easter egg right here. 🏹🎯👀⬆️ pic.twitter.com/uxNYCgZ0Tz