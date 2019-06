Taylor Swift: da Ryan Reynolds a Ellen Degeneres, ecco chi sono le star che hanno preso parte al video di “You Need to Calm Down”

L'elenco è lungo!

Con il video del nuovo singolo "You Need to Calm Down", ancora una volta Taylor Swift ha superato le nostre (alte) aspettative.

Nella clip - diretta da Drew Kirsch e dalla stessa pop star - si celebra l'amore e la libertà di innamorarsi, contro ogni forma di discriminazione e omofobia. Questo riconferma la canzone un inno perfetto per il "Pride Month" (clicca qui per leggere il significato del testo).

Per realizzare questo epico video, Tay Tay ha chiamato una serie di ospiti famosissimi: da Ellen Degeneres a Rupaul, fino a Ryan Reynolds. Menzione d'onore la merita Katy Perry in versione hamburger, che si riunisce in un abbraccio amichevole con Taylor Swift vestita da patatine fritte.

Di seguito trovi l'elenco dei nomi delle star che hanno preso parte a "You Need to Calm Down":

A'keria Davenport

Adam Lambert

Adam Rippon

Adore Delano

Antoni Porowski

Billy Porter

Bobby Berk

Chester Lockhart

Ciara

Delta Work

Dexter Mayfield

Ellen Degeneres

Hannah Hart

Hayley Kiyoko

Jade Jolie Jesse

Tyler Ferguson

Jonathan Van Ness

Justin Mikita

Karamo Brown

Katy Perry

Laverne Cox

Riley Knox-Beyoncé

Rupaul

Ryan Reynolds

Tan France

Tatianna

Toderick Hall

Trinity K Bonet

Trinity Taylor

"You Need to Calm Down" fa parte del nuovo album in studio di Taylor Swift - il settimo della sua carriera - "Lover", in arrivo il 23 agosto.

ph: getty images + ufficio stampa