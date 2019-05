Le Spice Girls stasera iniziano il tour: ecco il messaggio di auguri di Victoria Beckham

<3

Oggi, venerdì 24 maggio, è il giorno del grande ritorno live delle Spice Girls! Il reunion tour avrà inizio tra poche ore al Croke Park di Dublino. Come è noto da mesi, l'unica a non prenderne parte è Victoria Beckham, ma non si è certo dimenticata di fare l'in bocca al lupo a Geri, Mel C, Emma e Mel B.

Vic ha postato un messaggio di auguri su Instagram, eccolo qui sotto.

"Buona fortuna alle ragazze che oggi iniziano il loro tour!", ha scritto Victoria pubblicando una vecchia foto che le ritrae tutte e 5 in concerto.

Al momento la tournée delle Spice Girls farà tappa solo in Irlanda, Inghilterra, Galles e Scozia. Di seguito puoi dere un'occhiata al calendario con le date.

24 maggio 2019 - Croke Park, Dublino

27 maggio 2019 - Principality Stadium, Cardiff

29 maggio 2019 - Etihad Stadium, Manchester

31 maggio 2019 - Etihad Stadium, Manchester

1 giugno 2019 - Etihad Stadium, Manchester

3 giugno 2019 - Ricoh Stadium, Coventry

6 giugno 2019 - the Stadium of Light, Sunderland

8 giugno 2019 - BT Murrayfield Stadium, Edimburgo

10 giugno 2019 - Ashton Gate Stadium, Bristol

15 giugno 2019 - Wembley Stadium, Londra

ph: getty images