Le Spice Girls sono tornate: la scaletta del reunion tour non ti deluderà

La reunion più attesa da tutti gli amanti della musica pop anni Novanta è finalmente diventata realtà! Le Spice Girls sono tornate con il loro nuovo tour, iniziato ufficialmente la sera di venerdì 24 maggio al Croke Park di Dublino.

Geri, Mel C, Emma e Mel B si sono esibite di fronte a uno stadio gremito, cantando i più grandi successi della loro carriera. Dando un'occhiata alla scaletta ti verrà voglia ancora di più di andarle a sentire dal vivo!

1. Spice Up Your Life

2. If U Can't Dance

3. Who Do You Think You Are

4. Do It

5. Something Kinda Funny

6. Holler

7. Viva Forever

8. Let Love Lead the Way

9. Goodbye

10. Never Give Up on the Good Times

11. We Are Family (Sister Sledge cover)

12. Love Thing

13. The Lady Is a Vamp

14. Too Much

15. Say You'll Be There

16. 2 Become 1

17. Stop

18. Mama

19. Wannabe

Come è noto, grande assente del reunion tour delle Spice Girls è Victoria Beckham che, nonostante questo, non si è certo dimenticata di fare gli auguri di buon inizio alle colleghe. QUI puoi leggere cosa ha scritto su Instagram.

Al momento la tournée delle Spice Girls farà tappa solo in Irlanda, Inghilterra, Galles e Scozia. Di seguito puoi dare un'occhiata al calendario con le date.

24 maggio 2019 - Croke Park, Dublino

27 maggio 2019 - Principality Stadium, Cardiff

29 maggio 2019 - Etihad Stadium, Manchester

31 maggio 2019 - Etihad Stadium, Manchester

1 giugno 2019 - Etihad Stadium, Manchester

3 giugno 2019 - Ricoh Stadium, Coventry

6 giugno 2019 - the Stadium of Light, Sunderland

8 giugno 2019 - BT Murrayfield Stadium, Edimburgo

10 giugno 2019 - Ashton Gate Stadium, Bristol

15 giugno 2019 - Wembley Stadium, Londra

