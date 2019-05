Spice Girls: perché Mel B ha chiesto scusa ai fan dopo il concerto di Dublino

Mel B ha parlato

Dopo 7 anni dall'ultima performance insieme e quasi 19 dallo scioglimento ufficiale, le Spice Girls sono tornate a esibirsi dal vivo ottenendo un incredibile trionfo. La sera di venerdì 24 maggio, al Croke Park di Dublino, erano in ben 58.000 i fan presenti a cantare insieme a Geri, Mel C, Emma e Mel B. A proposito, se vuoi dare un'occhiata alla scaletta non devi far altro che cliccare qui.

Tra scenografie mozzafiato, hit del passato, luccicanti cambi d'abito e una ritrovata armonia, durante il concerto di Dublino c'è stata anche qualche piccola sbavatura, dovuta ad alcuni inconvenienti tecnici.

Per questo, a fine show, Mel B ha chiesto scusa ai fan via Instagram Stories, cercando di placare le polemiche insorte sui social.

"Ehi ragazzi! Grazie per aver partecipato al nostro concerto stasera a Dublino. Ci vedremo a Cardiff e speriamo che la voce e il suono siano molto, molto meglio."

Siamo certi che Mel B e il resto delle Spice ce la metteranno tutta anche questa sera, lunedì 27 maggio, a Cardiff.

ph: getty images