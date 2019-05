Sottosopra Fest: Achille Lauro, Guè Pequeno, Carl Brave e molti altri nella line up di questa edizione

Tutti in Salento dal 27 luglio al 20 agosto

Non vedi l'ora che arrivi l'estate ma non sai ancora dove andare in vacanza? Gli ingredienti indispensabili devono essere mare cristallino, bella musica e divertimento? La soluzione perfetta per te è Sottosopra Fest, l'evento musicale che si terrà in Salento (Puglia) dal 27 luglio al 20 agosto.

Curioso di conoscere il calendario concerti e tutti gli artisti in line up della sesta edizione della manifestazione?Eccoti accontentato!

27 Luglio - Tedua @ Ten (Gallipoli)

30 Luglio - Gemitaiz @ Praja (Gallipoli)

04 Agosto - Madman + Nayt + Massimo Pericolo @ Praja (Gallipoli)

08 Agosto - Dark Polo Gang + Gianni Bismark @ Ten (Gallipoli)

10 Agosto - Luchè @ Praja (Gallipoli)

13 Agosto - Carl Brave @ Pala Live - Piazza Palio (Lecce)

14 Agosto - Achille Lauro + Sick Luke @ Pala Live - Piazza Palio (Lecce)

16 Agosto - Capo Plaza @ Praja (Gallipoli)

17 Agosto - Guè Pequeno @ Ten (Gallipoli)

20 Agosto - Rkomi @ Ten (Gallipoli)

Oltre a questi importanti nomi della musica urban italiana, Sottosopra Fest ospiterà anche una folta schiera di giovani talenti per rappresentare una nuova scena più che mai attiva: 23.7, Mista P & Shogun, DJ Spike, Sgamo, Punto.exe, Lampo & DJ Blast, Trevor, Lesra, Bulletproof, Middlle, DJ WP, Robert Nastro, Panico V, Zigla & Vinzblow, Leonardo De Paolis, Cicuta, Lussi, Maden, GFK and Mouri, Bonsai, Mako, Yanky e Kiddy, FSK, Elmachico e Semeraro.

Dillo a tutti i tuoi amici e corri ad acquistare i biglietti su ciaotickets.com e ticketone.it. Ci vediamo in Salento al Sottosopra Fest!

ph: ufficio stampa + getty images