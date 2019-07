Social Music City: sabato 13 luglio ti aspetta una serata imperdibile

Con Joseph Capriati

Stare in città nel week end non è mai stato così divertente. Sabato 13 luglio Milano sarà tutta tua, perché hai un appuntamento imperdibile con Social Music City!

Tu e i tuoi amici potrete ballare come se non ci fosse un domani sulla musica di Joseph Capriati, che suonerà all'Amnesia - via Alfonso Gatto ang. Forlanini - in occasione di SMC Aftershow.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joseph Capriati (@josephcapriati) in data: 8 Mag 2019 alle ore 12:03 PDT

Joseph Capriati è uno dei nomi di riferimento della musica elettronica internazionale: è proprio il dj casertano, ora resident al club Nordstern di Basilea, ad aver dato nuovo linfa vitale alla techno italiana.

Sabato 13 luglio, al Social Music City Aftershow Joseph Capriati ti farà provare sulla tua pelle la frase con cui ama aprire i suoi set "Techno is the door, groove is the key". Don't miss it!

Visualizza questo post su Instagram 🙏❤️ “Techno is the door, Groove is the key” Un post condiviso da Joseph Capriati (@josephcapriati) in data: 1 Lug 2019 alle ore 1:30 PDT

Per informazioni sugli orari, i biglietti e tutte le date di SMC 2019 non devi fare altro che cliccare qui.

ph: adobe stock