A Social Music City è in arrivo Paul Kalkbrenner: non perderti il suo show a Milano

Domenica 9 giugno

Dopo aver letto questa notizia non sarai mai stato così felice di restare a Milano per il week end. Domenica 9 giugno, infatti, in città arriverà Paul Kalkbrenner, ospite di Social Music City.

Visualizza questo post su Instagram #partsofliferecap #partsoflife #pktour Un post condiviso da Paul Kalkbrenner (@iampaulkalkbrenner) in data: 7 Mag 2019 alle ore 3:22 PDT

Il celebre dj e producer tedesco è la special guest di questa edizione dell'evento, che si svolge all'ex scalo ferroviario di Porta Romana, in Via G. Lorenzini 3/A a Milano.

Oltre allo show di Paul Kalkbrenner, domenica 9 giugno ad arricchire la line up ci saranno anche il trio Agents Of Time e i Mind Against.

Tra i prossimi appuntamenti di Social Music City da segnare in agenda c'è sicuramente quello di sabato 22 giugno, quando sul palco sono attesi tre indiscussi top player della console come Marco Carola, Loco Dice e Paco Osuna. La festa proseguirà poi all'aftershow all’Amnesia Milano.

Per tutte le informazioni utili su biglietti, orari e come arrivare collegati qui. Ci si vede lì!

ph: ufficio stampa Social Music City, credito Olaf Heine