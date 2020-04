“Sign Of The Times” di Harry Styles compie 3 anni: i fan festeggiano l’anniversario così

Just stop your crying It's a sign of the times

Il 7 aprile 2017 usciva "Sign Of The Times", il primo singolo estratto dal disco di debutto solista di Harry Styles. I fan non potevano certo scordarsi questo anniversario e hanno pensato di celebrarlo postato su Twitter ricordi, aneddoti e pensieri legati a questa canzone.

Oggi sono tre anni dall'uscita di Sign Of The Times ed è giusto ricordarsi di Harry che la provo in studio di registrazione.

Questa canzone è arte. pic.twitter.com/HUN4iBe3TY — Medicine ◟̽◞̽ (@Syndrome_Harry) April 7, 2020

sono passati tre anni dall’uscita di sign of the times e a me colpisce sempre questo video, harry era così sorpreso e felice di vedere la sua canzone cantata da tutti pic.twitter.com/2Uj9guOoIw — 𝒽 (@haroldsprjncess) April 7, 2020

oggi sign of the times fa tre anni quindi mi pareva giusto ricordarvi che: pic.twitter.com/244m5Cv7Yh — *ೃ༄𝔉rαnkα; ☾→𝐬𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐚 𝐛𝐢𝐭𝐜𝐡◟̽◞̽ (@onelarrie28) April 7, 2020

e pensare che questo ciccino qui ha creato un capolavoro come Sign of the Times in un quarto d’ora pic.twitter.com/prhqTPFULT — s;endgame survivor (@peterpunkasspa1) April 7, 2020

sign of the times e fine line a parere mio sone le canzoni più belle di harry, a partire dalla sua voce per finire sulla musicalità, le trombe, i bassi, la batteria e l'instrumental che è una delle cose più belle che abbia ascoltato — 𝗰𝗹𝗮𝗿𝗮✰ 𝗺𝗶𝘁𝗰𝗵 𝘀𝘁𝗮𝗻 (@claracamporese) April 7, 2020

Tre anni fa.

Una delle canzoni più belle che ci abbiano mai donato.

Sign Of The Times è il posto sicuro in cui puoi sempre rifugiarti.

È Harry che nuove i primi passi da solo e lo fa così bene da lasciarti a bocca aperta ancora tre anni dopo.

È un ricordo e una scoperta.

💚 — RainBoo ◟̽◞̽ (@BluDiLouis) April 7, 2020

l'unica cosa a cui penserò tutto il giorno sarà la fierezza e la sorpresa e la commozione negli occhi di harry ogni volta che finisce di cantare Sign of the Times guardando con le lacrime il pubblico. come se per lui fosse incredibile essere dov'è — agn 311 (@arvthaz) April 7, 2020

Oggi sono tre anni di Sign of the Times e vedo quest'opera d'arte in tendenza. Sono ancora convinta che si meritasse un Grammy, na con o senza quel premio quella canzone continuerà ad avere un significato enorme. Grazie Harry per averla creata. pic.twitter.com/HsK8jQ8kkX — elisaasile (@elisaasile6) April 7, 2020

Harry Styles in 15 minuti ha scritto Sign Of The Times Io in 15 minuti non riesco a collegarmi a MicrosoftTeams per la lezione — ⓒarry (@urnotmylove) April 7, 2020

in onore del terzo anniversario del capolavoro supremo creato in un quarto d'ora da Harry Styles nonché nostra signora Sign of the Times vi ripropongo la sua prima esibizione live con questo suo capolavoro che ha salvato il mondo pic.twitter.com/In9zyFWa4P — m IS SEEING HARRY (@reasonhaz) April 6, 2020

Nel caso ti fosse venuta voglia di rivedere l'iconico video che accompagna la canzone, non devi far altro che cliccare play qui sotto!

ph: getty images