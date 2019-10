Sigala per la prima volta in Italia a marzo con una data a Milano

Ecco tutto quello che c'è da sapere

Venerdì 6 marzo al Circolo Magnolia di Segrate (Milano) ci sarà un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica pop-dance. In quella data si esibirà per la prima volta in Italia Sigala, DJ e producer britannico.

I biglietti - posto unico 15,00 € + diritti di prevendita + tessera arci - saranno disponibili in prevendita dalle ore 11:00 di venerdì 1 novembre su Ticketmaster.it, Tickeone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Sigala - nome d'arte di Bruce Fielder - è considerato il re della pop-dance con oltre 750 milioni di view su YouTube e 1 miliardo di stream. Ad oggi il dj conta 8 dischi di platino, 8 dischi d'oro di cui 4 in Italia, grazie ai brani "Easy Love", "Give Me Your Love", "Came Here For Love" e "Lullaby". "We Got Love" sarà il suo nuovo singolo realizzato in collaborazione con Ella Henderson in uscita il 1° novembre.

ph: Adobe Stock