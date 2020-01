Sia è tornata: ascolta la nuova canzone “Original”

Dalla colonna sonora del film "Dolittle"

Sia ha pubblicato il brano inedito "Original", parte della colonna sonora del nuovo film con Robert Downey Jr. "Dolittle", in arrivo nelle sale.

Alza il volume e fai partire il video qui sotto!

"Original" è la prima canzone solista rilasciata dalla cantante australiana dopo parecchio tempo. Recentemente ha collaborato a diversi progetti, come il brano "Out There" realizzato con Hans Zimmer e il supergruppo LSD formato oltre da Sia anche da Diplo e Labrinth.

Di seguito puoi ascoltare "Thunderclouds", singolo di successo firmato dal trio.

A novembre, in occasione del giorno del Ringraziamento, Sia ha compiuto un gesto bellissimo: si è fermata in diversi negozi di alimentari nella zona di Palm Springs e passando di cassa in cassa ha voluto pagare la spesa per tutti. <3

ph: getty images