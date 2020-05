Sia e Dua Lipa hanno scritto insieme la nuova canzone “Saved My Life” per raccogliere fondi contro il coronavirus

Puoi ascoltarla qui

Sia e Dua Lipa hanno unito le forze e il talento di autrici per dare il loro contributo alla lotta contro il coronavirus. Le due artiste hanno scritto insieme la canzone inedita "Saved My Life", presentata in occasione del livestream di Americares Foundation, organizzato per raccogliere fondi da utilizzare per sconfiggere il covid-19.

Tutti i proventi di "Saved My Life" saranno devoluti in beneficenza proprio tramite l'Americares Foundation. Puoi ascoltare la canzone qui sotto.

A gennaio di quest'anno Sia ha pubblicato il singolo "Original", parte della colonna sonora del film con Robert Downey Jr. "Dolittle".

"Original" è stata la prima canzone solista rilasciata dalla cantante australiana dopo parecchio tempo. Negli ultimi mesi ha collaborato a diversi progetti, come il brano "Out There" realizzato con Hans Zimmer e il supergruppo LSD formato oltre da Sia anche da Diplo e Labrinth.

Di seguito puoi ascoltare "Thunderclouds", singolo di successo firmato dal trio.

ph: getty images