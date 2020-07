Shiva ha rilasciato “Take 1”, singolo nato dall’omonimo freestyle

Ascolta qui!

Shiva ha deciso di dare le sembianze di un vero e proprio singolo a "Take 1", freestyle pubblicato su YouTube poco più di un anno fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SHIVA (@fuckshiva) in data: 26 Mar 2020 alle ore 7:02 PDT

La canzone nasce dall'esigenza del rapper di riflettere sul fatto che il mondo attorno a lui non è più lo stesso ed è bene ricordarsi perché. Ambizione e voglia di rivalsa sono i concetti che emergono dal testo di "Take 1": traspare la determinazione di un’artista che, seppur soddisfatto dei traguardi che ha raggiunto, è anche perfettamente consapevole della strada che lo attende, che vuole intraprendere con costanza e determinazione.

Shiva è reduce dal successo di "Auto Blu", già certificato disco di platino con oltre 30 milioni di stream su Spotify e più di 21 milioni di visualizzazioni su YouTube. Per riascoltarlo non devi far altro che cliccare play qui sotto!

ph: ufficio stampa