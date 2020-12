Fuori ora “Wonder” di Shawn Mendes, un album che gli ha “insegnato la libertà”

E come arrendersi alla magia dell'arte

Tra le uscite discografiche più attese di questo venerdì 4 dicembre c'è senza dubbio "Wonder", nuovo album di Shawn Mendes. 14 canzoni - tra cui l'amatissimo duetto con Justin Bieber - che sono frutto di un lungo percorso personale fatto dall'artista canadese.

In occasione dell'uscita del disco, Shawn ha pubblicato una lettera rivolta ai fan nella quale spiega cosa significa "Wonder" per lui.

"Spero sinceramente che voi amiate questo album anche solo la metà di quanto lo ami io - scrive il cantante - 'Wonder' mi ha insegnato la libertà e come arrendermi alla magia dell'arte. Canzoni dal cuore e suoni di un altro tempo e mondo. Vi amo così tanto, grazie per il supporto per così tanti anni."

Shawn è cresciuto molto in questo ultimo anno anche grazie alla presenza costante di Camila Cabello. Ha spiegato più volte come la fidanzata lo abbia cambiato influendo positivamente su di lui in alcuni aspetti, ad esempio spingendolo a tenere contatti più stretti con la famiglia e gli amici, placando la sua ansia da palcoscenico o incoraggiandolo a essere fedele al tipo di musica che vuole fare.

ph: getty images