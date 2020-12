Shawn Mendes: cosa ne pensano i fan del nuovo album “Wonder”

<3 <3 <3

L'attesa è finita: da oggi puoi ascoltare "Wonder" di Shawn Mendes in loop tutte le volte che vorrai.

Inizia già da ora!

Per l'artista si tratta del suo quarto album in studio, ideale seguito del precedente "Shawn Mendes" pubblicato il 25 maggio 2018.

"'Wonder' mi ha insegnato la libertà e come arrendermi alla magia dell'arte. Canzoni dal cuore e suoni di un altro tempo e mondo", ha scritto l'artista in una lettera rivolta ai fan.

A proposito di fan, siamo andati a sbirciare su Twitter - dove l'hashtag #WonderOutNow è schizzato in cima alle tendenze - per leggere le prime opinioni sul disco.

Eccone alcune:

Questa canzone mi fa provare sensazioni stupende. Ho i brividi mentre l’ascolto #WonderOutNow pic.twitter.com/Txh4ueGUX7 — 𝘮𝘪𝘳𝘵𝘪𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘭𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢 (@_rphalange_) December 4, 2020

Ma Camila che ha un intero album di Shawn Mendes dedicato a lei come sta? Sta bene? No perché io sto morendo #WONDER #WonderOutNow @ShawnMendes — bianca (@biuzzah) December 4, 2020

Ragazzi non sto piangendo, lo giuro, mi è solo entrato il suo album nell’occhio🥲 #WonderOutNow #ShawnMendesInWonder pic.twitter.com/mDd2QwAIPp — nanaa.b (@annabusonero) December 4, 2020

più riascolto l’album e più lo amo È TUTTO BELLISSIMO #WonderOutNow pic.twitter.com/ZHhWWVT25e — matilde☃️|| wonder (@ghostiinxari) December 4, 2020

Questo è davvero un capolavoro. Un album che arriva dritto al cuore, profondo e intimo. La vostra canzone preferita? #WonderOutNow pic.twitter.com/z88RO7dFzk — personcina carina ma non troppo (@alfredooscuotto) December 4, 2020

tutto stupendo non ce la faccio #WonderOutNow pic.twitter.com/TNnCwrG9MK — marti 🌊|| WONDER OUT (@enchantedheartx) December 4, 2020

Va bene, pensavo che dopo il secondo ascolto avrei scelto la mia preferita, ma è impossibile, ad ogni ascolto ogni canzone mi piace sempre di più #WonderOutNow #WONDER pic.twitter.com/YBZwWC0vBR — Mυяα🌙 (@GaiaxGi) December 4, 2020

È uscito e ogni giorno che passa sempre più orgogliosa di Shawn. È una meraviglia l'album, ti stimo, ti amo. Meriti tutto. Ogni album pieno di emozioni, sei fantastico. PROUD OF YOU SHAWN💙✨. #WonderOutNow #Wonder pic.twitter.com/bV9G1sKfOn — ↬l u d o ◟̽◞̽ i miss you nialler (@ludoo_06) December 4, 2020

IO CHE GRIDO CHE L'ALBUM DI SHAWN È UNA BOMBA:

// #WonderOutNow pic.twitter.com/6TMUXHZcKI — cam; 🍫 (@camxviama) December 4, 2020

Ogni anno Shawn tira fuori un capolavoro, ma stavolta si è davvero superato. Ha creato canzoni nuove e totalmente diverse dal suo stile. Non Mi deludi mai, ti amo.

Beata Camila che ha un album tutto per lei. #WonderOutNow pic.twitter.com/dIVpUxwh12 — Bea🌺 (@Beareaken) December 4, 2020

Qual è la stata la cosa migliore di questo 2020? E perché proprio Wonder? #WonderOutNow pic.twitter.com/skajBzZjWm — 💫 (@__justsophia) December 4, 2020

