Shawn Mendes sta realizzando nuove canzoni e queste foto lo dimostrano

"Canzoni dal cuore" <3

A giudicare dalle ultime foto postate sul suo account Instagram, Shawn Mendes sta trascorrendo questo periodo in casa facendo quello che ama fare di più: la musica!

Il cantante di "In My Blood" ha postato delle immagini che lo ritraggono mentre sta suonando e creando nuovi brani. Lo spiega anche in caption, dove c'è scritto "Canzoni dal cuore".

L'ultimo album in studio dell'artista canadese si intitola semplicemente "Shawn Mendes" ed è uscito il 25 maggio 2018. Il disco è stato presentato dal vivo nel corso di un lungo tour che ha portato il cantante in giro per il mondo con più di 100 concerti. La tournée ha fatto tappa in Italia lo scorso marzo, con due date a Bologna e Torino, durante le quali Shawn ha dichiarato tutto il suo amore per i fan italiani.

