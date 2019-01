Shawn Mendes: la sua cover di “Can’t Help Falling In Love” di Elvis ti farà sciogliere come neve al sole

Awww

Shawn Mendes ha fatto un dolcissimo regalo a tutti i suoi fan, condividendo via Instagram Story una cover super romantica della famosa "Can't Help Falling In Love" di Elvis Presley. Guarda il video, ascolta la sua voce e preparati a scioglierti come neve al sole:

.@ShawnMendes shows off his vocals covering Elvis Presley's "Can't Help Falling In Love" on Instagram Stories. pic.twitter.com/nT1VMPwxdU — Pop Crave (@PopCrave) 2 gennaio 2019

Sarà un messaggio per qualcuno che sta facendo battere il suo cuore? Perché il ritornello della canzone non lascia davvero dubbi: "but I can't help falling in love with you", che in italiano si traduce "ma io non posso fare a meno di innamorarmi di te".

Awww. Proposito del 2019: trovare un fidanzato come Shawn!

Ma che il cantante di "In My Blood" sia un king nell'arrangiare cover di canzoni famose non è certo una novità. L'abbiamo infatti conosciuto nel 2013 quando pubblicava su Vine le sue versioni chitarra e voce di grandi successi, che in pochi mesi lo hanno portato al successo internazionale.

ph: getty images