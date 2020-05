Shawn Mendes ha postato una foto dell’ultimo tour che ti farà emozionare

Quanto ci mancano i concerti!

Anche Shawn Mendes sente molto la mancanza dei concerti e questa foto dell'ultimo tour mondiale che ha postato poco fa via Instagram ne è la prova.

"Sembra una vita fa", ha scritto in capiton.

Visualizza questo post su Instagram Feels like a life time ago 🖤 Un post condiviso da Shawn Mendes (@shawnmendes) in data: 26 Mag 2020 alle ore 7:20 PDT

Da marzo a dicembre 2019 Shawn Mendes The Tour ha portato il cantante in giro per il mondo con più di 100 concerti. La tournée ha fatto tappa in Italia lo scorso marzo, con due date a Bologna e Torino, durante le quali Shawn ha dichiarato tutto il suo amore per i fan italiani.

Recentemente Shawn ha postato delle foto che lo ritraggono mentre sta creando musica. Novità in arrivo? Clicca qui per saperne di più!

ph: getty images