Shawn Mendes e Camila Cabello: il video delle prove di “Señorita” è quello di cui avevamo bisogno

Aww

A Ferragosto - quando probabilmente eri in viaggio in qualche meta vacanziera o impegnato a grigliare - Shawn Mendes ha rilasciato sul suo canale YouTube un nuovo video backstage di "Señorita". Nella clip lo si vede impegnarsi nelle prove di ballo insieme alla collega (e fidanzata?) Camila Cabello. Tra una coreografia e l'altra, l'intensa tra i due si fa sempre più di fuoco!

I Shawmila sono tra i super performer degli MTV VMA 2019. Oltre a loro si esibiranno anche Taylor Swift, Missy Elliott, Jonas Brothers, Lil Nas X, Lizzo, Rosalía, Bad Bunny e J Balvin.

Quest'anno gli MTV Video Music Awards si terranno nella notte tra il 26 agosto e il 27 agosto per la prima volta in New Jersey, condotti dal simpaticissimo Sebastian Maniscalco.

Tornando a Shawn e Camila, i due non si sono mai separati in queste settimane. La coppia ha trascorso insieme anche il compleanno del cantante di "In My Blood" (21 anni l'8 agosto), clicca qui per saperne di più!

ph getty images