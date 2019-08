Shawn Mendes e Camila Cabello: ecco come è nata “Señorita”

A svelarlo sono stati gli autori della canzone

Se anche tu da quando è uscita "Señorita" lo scorso 21 giugno non fai altro che canticchiarla, sappi che sei capitato sulla news giusta.

Oltre a Shawn Mendes e Camila Cabello, la hit che ci ha fatto innamorare (compresi i due cantanti) è stata scritta anche da Charli XCX, Andrew Watt, Ali Tamposi, Jack Patterson, Benny Blanco e Cashmere Cat. In una lunga intervista rilasciata a Billboard USA, alcuni degli autori della canzone hanno raccontato come è nata.

L'idea iniziale di scrivere questo brano è venuta a Tamposi e Watt, ai quali si sono uniti in sessione di scrittura Charli e Patterson (uno dei membri dei Clean Bandit) e successivamente Benny Blanco e Cashmere Cat. Man Mano che il pezzo prendeva forma, tutti hanno pensato alla stessa cosa: era perfetto per Shawn e Camila! I due cantanti hanno partecipato attivamente alla definizione di "Señorita", cucendosi addosso le parti del testo. Ci sono voluti ben 15 mesi di lavorazione totali!

"Shawn e Camila comunicavano via Facetime e scrivevano insieme" ha raccontato a Billboard Andrew Watt, "ma la prima volta che sono stati in studio di registrazione insieme è stato solo un paio di settimane prima dell’'uscita della canzone. Camila ce l'ha messa tutta affinché quello che stava facendo riuscisse per il meglio. Modificava parti del testo di continuo, le cancellava e le riscriveva. Señorita era già in fase di missaggio quando lei stessa ha voluto aggiungere una parte. Mi sto riferendo a 'You say we're just friends but friends don’t know the way they taste'. Shawn ha dovuto così registrare di nuovo le sue armonie. Abbiamo passato un paio di giorni molto belli insieme."

Potrai ascoltare del vivo "Señorita" agli MTV VMA 2019, si terranno nella notte tra il 26 agosto e il 27 agosto per la prima volta in New Jersey. Shawn Mendes e Camila Cabello saranno tra i perfomer della serata insieme a Taylor Swift, Missy Elliott, Jonas Brothers, Lil Nas X, Lizzo, Rosalía, Bad Bunny e J Balvin.

