Shawn Mendes e Camila Cabello si sono esibiti in diretta Instagram per Together At Home

Hanno cantato Señorita, Lost In Japan e anche una cover di Ed Sheeran

Il tempo di #IoRestoACasa Shawn Mendes e Camila Cabello lo stanno trascorrendo insieme. La conferma è arrivata durante un live di Instagram nel quale la coppia si è esibita per supportare Together At Home, iniziativa benefica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di Global Citizen.

Nel corso dell'esibizione i Shawmila hanno cantato diverse canzoni, tra cui "Señorita", "Lost In Japan" e anche una cover di "Kiss Me" di Ed Sheeran. Mettiti comodo e goditi il video del loro concerto casalingo!

Oltre a ribadire il concetto del #IoRestoACasa come unica soluzione per superare l'emergenza sanitaria in atto, Together At Home ha lanciato la raccolta fondi Solidarity Response Fund che ha l'obiettivo di raccogliere 675 milioni di dollari a sostegno di chi sta combattendo il coronavirus. Tra le star che hanno aderito al progetto c'è anche Chris Martin.

ph: getty images