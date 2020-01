Vedere Shawn Mendes, Camila Cabello e Lewis Capaldi cantare a squarciagola gli One Direction ti svolterà la giornata

Adoriamo <3

Se la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2020 è stata grandiosa, sappi che per Shawn Mendes, Camila Cabello e Lewis Capaldi è stato ancora più indimenticabile l'afterparty al quale hanno partecipato.

I tre artisti si sono scatenati sui tavoli cantando al karaoke "Steal My Girl" degli One Direction. Chi non vorrebbe avere degli amici come loro con cui far serata?

Lewis, Camilla and Shawn yelling the lyrics of steal my girl in Niall's face

pic.twitter.com/W0gaG8AR8L — 𝐝𝐞𝐞. (@harrymoonchild) January 27, 2020

A un certo punto si è unito anche Niall Horan! Il quartetto dei sogni ha interpretato una memorabile performance di "Mr Brightside" dei Killers e "Someone You Loved" di Lewis.

Niall, Lewis, Camilla and Shawn at a Grammys after-party singing "Mr Brightside"! NIALL LOOKS SO HAPPY! THIS IS THE CONTENT WE DESERVE!!



(via @ShawmilaHQ) pic.twitter.com/CnfsvL7eDF — NHHQ (@OfficialNHHQ) January 27, 2020

Niall, Lewis, Camilla and Shawn singing along to "Someone You Loved" at a Grammy after party. (2)pic.twitter.com/WrmMRRV8Qy — Niall Horan Media (@NiallHQMedia) January 27, 2020

A proposito di bei momenti, Camila Cabello ne ha regalato uno durante la sua esibizione ai Grammy 2020. Si è esibita su "First Man", canzone che ha scritto per suo papà. Verso la fine del brano, la 22enne si è avvicinata al signor Alejandro e gli ha preso la mano: il padre, già in lacrime, non ha più trattenuto l'emozione ed è scoppiato in singhiozzi d'orgoglio. Aww <3.

ph: getty images