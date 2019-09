Pioggia di like

Dopo aver attraversato Europa e Nord America, il tour mondiale di Shawn Mendes è sbarcato in Asia. La prima data nel continente si è svolta a Seoul, in Corea del Sud, mercoledì 25 settembre. Nel backstage dello show, il cantante di "In My Blood" ha avuto modo di conoscere di persona le Blackpink: ecco la foto ricordo del loro incontro!

🖤 @blackpinkofficial Un post condiviso da Shawn Mendes (@shawnmendes) in data: 26 Set 2019 alle ore 3:45 PDT

All'appello mancava solo Rosé, che si trova a Parigi in occasione della fashion week, ospite della sfilata sotto la Torre Eiffel di Saint Lauren.

Embed from Getty Images Le Blackpink sono la prima band coreana ad aver ottenuto un disco d'oro qui in Italia. La certificazione è arrivata grazie a "Kiss and Make Up", brano di Dua Lipa al quale le ragazze hanno partecipato. Un importante traguardo per Jisoo, Jennie, Lisa e Rosé, che speriamo le porti presto nel nostro Paese!

